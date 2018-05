Thibault Paland

directeur général de Diac et de Nissan Finance

01/05/2018

Parcours professionnel :

Thibault Paland est promu directeur général de Diac et de Nissan Finance suite au départ de François Guionnet. Agé de 46 ans, Thibault Paland occupait depuis juin 2016 la fonction de directeur général de RCI Benelux, filiale de RCI Bank and Services pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Ce dernier a fait l'intégralité de sa carrière dans le groupe Renault qu'il a rejoint en 1997, en tant que membre des équipes terrain de la Diac. De 2001 à 2008, il occupe différentes fonctions chez Renault Parc Entreprises en France (R.P.E). De 2008 à 2013, il rejoint Diac, où il prend successivement la direction régionale du Réseau Est et de Paris-Ile-de-France. Il est nommé en 2013 directeur général délégué Diac Location chez R.P.E, où il pilote l’activité flotte et leasing du groupe, poste qu’il occupera pendant trois ans.