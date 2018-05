Michel Morvan

président

01/05/2018

Parcours professionnel :

Michel Morvan devient le nouveau président de l'Institut de recherche SystemX. Par ailleurs président et cofondateur de Cosmo Tech, un éditeur logiciel spécialisé dans les solutions d'intelligence augmentée pour les infrastructures critiques, il remplace Pascal Cléré, qui a notamment été l'instigateur de l'ouverture de SystemX aux start-up, en 2016. Professeur d'informatique à l'Ecole normale supérieure de Lyon, Michel Morvan a ensuite officié en tant que directeur scientifique et directeur de la veille de l'innovation du groupe Véolia Environnement. Il a passé les trois dernières années dans la Silicon Valley et compte parmi les membre de l'ONG Eisenhower Fellow. Sa société, Cosmo Tech, est déjà engagée depuis plusieurs années sur des projets de SystemX dans les domaines de l'énergie et de la mobilité. A l'occasion de cette élection, Coralie Héritier a également fait son apparition dans le sommet de l'organigramme. Ses vingt ans d'expérience en gestion des entreprises innovantes vont être mis au profit de l'IRT SystemX. La dirigeante d'IDNomic, PME spécialisée dans la gestion et la protection des identités numériques, prend en effet la charge de la trésorerie de l'Institut basé à Paris-Saclay.