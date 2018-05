Patrick Cholton

président

01/05/2018

Parcours professionnel :

Patrick Cholton reste à la tête de la FFC. Les 76 administrateurs de la Fédération, représentatifs des trois branches qui la composent (Carrossiers-Constructeurs, Équipementiers et Réparateurs), ont choisi de lui renouveler leur confiance pour les quatre prochaines années. Patrick Cholton envisage durant son nouveau mandat de mettre l’accent sur le développement du salon Solutrans dès sa prochaine édition, en 2019, tout en accentuant l'offre de services proposée par l'organisation syndicale, en particulier avec la mise en place du FFC Data Center, un service compilant les données techniques des constructeurs VI et des équipementiers (catalogues, fiches techniques, annuaires, etc.) pour la préparation ou la configuration des véhicules. Parmi ses autres projets, figurent notamment la future fondation FFC, dont la mission sera de pérenniser la filière carrosserie, ainsi que la création d'une nouvelle branche destinée aux services de l'automobile, qui ouvrira l'organisation syndicale à de nouveaux métiers.