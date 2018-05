Bruno Diss

directeur commercial

01/05/2018

Parcours professionnel :

Bruno Diss est le nouveau directeur commercial de Hertz France. Il succède dans ces fonctions à Gregory Vandenbroucke, promu directeur infrastructure et réseau, et reporte à Alexandre de Navailles, président de Hertz France. Âgé de 40 ans, Bruno Diss est titulaire d’une Maîtrise Science et Technique de gestion de l'EM Strasbourg Business School ainsi que d’un DESS Stratégie de Gestion des Entreprises de l'IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de Strasbourg. En 2002, il intègre Eurest au poste de responsable du développement. De 2005 à 2009, il travaille chez Elior en qualité de chef des ventes Grands Comptes, puis en tant que directeur des ventes. De 2012 à 2015, il occupe successivement le poste de directeur commercial chez Facilicom puis chez Samsic Groupe.