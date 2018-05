Stéphane Dubs

directeur de l'usine de Sochaux

01/05/2018

Parcours professionnel :

Stéphane Dubs (49 ans) succède à Yvan Lambert à la tête de l'usine PSA de Sochaux. Diplômé de l’ENSEM de Nancy, Stéphane Dubs évolue depuis 2005 dans les rangs du constructeur. Chef de projet lancement industriel des 3008 et 5008 à ses débuts, il devient en janvier 2010 directeur industriel et logistique de Peugeot Scooter. Trois ans plus tard, il se voit confier la responsabilité de la performance de la Supply Chain Amont du groupe PSA, avant de devenir, en 2017, directeur du montage du site de Sochaux.