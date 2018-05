Michaël Garnier

directeur général adjoint

01/05/2018

Parcours professionnel :

Jusqu’ici directeur administratif et financier de Mondial Pare-Brise, Michaël Garnier est promu directeur général adjoint en charge du contrôle de gestion, de la comptabilité de l’administration des ventes, des systèmes d’informatique et du juridique. Diplômé de l’Essec (master de gestion et finance), ce dernier a rejoint Mondial Pare-Brise l’an dernier. Il reporte à Laurent Desrouffet, directeur général du réseau.