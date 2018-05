Serge Cometti

directeur général adjoint

01/05/2018

Parcours professionnel :

Serge Cometti rejoint l'enseigne Mondial Pare-Brise et devient directeur général adjoint, en charge des services commerce et marketing, avec également la responsabilité de superviser un éventuel développement international du réseau de réparation de bris de glace. Diplômé d'HEC, Serge Cometti a effectué une large partie de sa carrière au sein du groupe Renault, où il a notamment occupé les postes de directeur marketing des filiales argentine et portugaise. Entre 2007 et 2011, il a également œuvré pour le groupe PGA Motors en tant que directeur général adjoint automobile puis en tant que secrétaire général. Il reporte à Laurent Desrouffet, directeur général du réseau.