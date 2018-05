Soufiane El Khomri

17/05/2018

Parcours professionnel :

En poste depuis juin 2014, Soufiane El Khomri quitte la direction après-vente de Nissan France pour poursuivre sa carrière au Japon, au siège de Nissan Motor Corporation à Yokohama, en tant que General Manager Global Dealer Network Power. Guillaume Barbet lui succède et intègre le comité de direction de Nissan West Europe, sous la responsabilité de Bernard Loire, directeur général du constructeur. Diplômé de la Montpellier Business School, Soufiane El Komhri a débuté sa carrière en 2001 chez Renault avant de la poursuivre chez Ford, dès 2002. Deux ans plus tard, il intègre les équipes de Nissan France en tant que responsable régional, puis devient responsable du développement réseau (2010) et responsable de la stratégie et de la transformation régionale (2012) de Nissan West Europe.