Grégoire Vitry

directeur de la communication

16/05/2018

Parcours professionnel :

Grégoire Vitry (44 ans) succède à France Pagnot à la direction de la communication d'Opel France. Diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon, Grégoire Vitry évolue dans le secteur automobile depuis 20 ans. Entre 1998 et 2003, il occupe différentes fonctions au sein de la direction produits de Peugeot puis intègre la direction sud-européenne du groupe General Motors, à Rome, au marketing produits puis à l'après-vente pour les marques Opel et Saab. De retour en France en 2009 avec la marque Opel, il poursuit son expérience après-vente avant d’intégrer, début 2013, la direction de la communication en tant que responsable communication produits et marque.