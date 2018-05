Aurélien Weisrock

directeur

16/05/2018

Parcours professionnel :

Aurélien Weisrock devient directeur de la Cité de l'Automobile de Mulhouse, célèbre dans le monde entier pour abriter l'héritage des frères Schlumpf qui comprend notamment la plus importante collection de Bugatti (120 au total). Une fois le baccalauréat en poche, cet alsacien d'origine rejoint l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et sert pendant 15 ans dans l'armée de Terre où il prend goût à la mécanique et la performance en équipage puisque son bureau est très régulièrement un blindé Panhard.