Marcus Kikisch

directeur de la communication

16/05/2018

Parcours professionnel :

Marcus Kikisch devient directeur de la communication de Hyundai Motor Europe avec, à ce titre, la responsabilité charge de la stratégie de la marque, de la communication, de l’expérience numérique et également de la conduite du réalignement stratégique. Il reporte désormais à Andreas-Christoph Hofmann, vice-président marketing et produits de la marque en Europe. Diplômé de l'université d'Augsburg (Allemagne), Marcus Kikisch a débuté sa carrière dans le domaine du consulting avant de créer, en 1999, sa propre société, Kikisch Ausstellungen. En 2002, il rejoint le groupe BMW en tant que responsable des comptes des marques BMW et Mini. Depuis 2014, il était directeur marketing et communication d’UPC Suisse.