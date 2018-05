Jacques Rivoal

président

16/05/2018

Parcours professionnel :

Un an après avoir quitté la présidence du groupe Volkswagen France, Jacques Rivoal a vite rebondi. Après avoir lancé sa structure FC2, dédiée au conseil, ce passionné de rugby vient d'être désigné président du groupement d'intérêt public (GIP) chargé d'organiser la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France en 2023. Jacques Rivoal remplace à ce poste le président du groupe socialiste au Sénat Didier Guillaume, qui a renoncé à la fonction. L'ancien président du groupe Volkswagen France va ainsi pouvoir allier passion et vie professionnelle, lui qui a notamment joué au RC Versailles et en Universitaires. Autre preuve de cet attachement, durant sa présidence à la tête de GVF, il avait noué un partenariat entre le RC Toulon et Volkswagen VU. Contrat qui est toujours d'actualité.