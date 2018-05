Matthieu Foucart

PDG

16/05/2018

Parcours professionnel :

Deux ans après avoir pris les rênes de Norauto France, Matthieu Foucart quitte ses fonctions pour rejoindre l’enseigne germanique ATU (600 centres en Allemagne, en Autriche et en Suisse, pur 10 000 salariés), où il occupe désormais le poste de PDG. Il succède à Jörn Werner, nommé à la tête du conseil de surveillance. Responsable marketing de Norauto Italie à ses débuts (1996) puis directeur de magasin (2001), Matthieu Foucart a rejoint le siège du groupe Mobivia en 2004 pour prendre en mains la direction marketing et achats puis, en 2010, la direction générale de l'enseigne Maxauto. Promu DG de Norauto Franchise en 2012, il avait ensuite contribué à la création et au lancement de la start-up GroomGroom, au sein de Norauto International, avant d'être nommé directeur général de Norauto France en 2016.