Erwan Archambaud

directeur administratif et financier

18/05/2018

Parcours professionnel :

Erwan Archambaud devient directeur administratif et financier d'Opel France en remplacement de Thorsten Marsch qui avait été nommé à ce poste il y a seulement onze mois. Diplômé de l’ESC Tours avec une spécialité en finance-audit, Erwan Archambaud a réalisé l'essentiel de sa carrière à l'international, et plus particulièrement au Japon et en chine. Il évoluait depuis 2000 au sein du groupe PSA chez qui il a assumé différentes fonctions à la direction financière et au contrôle de gestion du commerce, tant au siège, qu'à l'étranger au sein de filiales d'importations.