Claude Blot

président par intérim

22/05/2018

Parcours professionnel :

Réuni le 4 mai 2018, le comité directeur du conseil d’administration de TLF (Union des entreprises de transport et de logistique de France) a désigné son vice-président, Claude Blot, pour assurer l’intérim de la présidence de l’organisation jusqu’au terme du mandat exercé jusqu’alors par Yves Fargues, soit jusqu'au 31 décembre 2018. TLF est la première organisation professionnelle couvrant l'ensemble des métiers de la chaîne du transport de marchandises et de la logistique. Elle compte, parmi ses adhérents, 50 des 100 premiers groupes de transport et logistique présents en France.