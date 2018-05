José Enrique Gonzalez

vice-président pour l'Europe du Sud-Ouest

22/05/2018

Parcours professionnel :

José Enrique Gonzalez est nommé vice-président pour l'Europe du Sud-Ouest (Espagne et Portugal) de Bridgestone. Ce diplômé de l'Université de Salamanque évolue dans le groupe depuis 1997. Après avoir débuté au département des ventes, il prend ensuite la tête de la franchise First Stop en Espagne (2000) avant d'être nommée responsable de la BU consumer, en charge des ventes et du marketing (2003). En 2009, il est promu directeur général de Bridgestone Retail pour l'Europe du Sud-Ouest de First Stop. Trois ans plus tard, il rejoint la direction Europe en qualité de directeur général des ventes et du marketing puise, en 2014, en qualité de directeur des acquisitions et des alliances stratégiques de la région EMEA de Bridgestone.