Simon Wilkie

directeur administratif et financier

22/05/2018

Parcours professionnel :

Simon Wilkie est nommé directeur administratif et financier de Carglass. Âgé de 43 ans, ce diplômé de la Royal Holloway (université de Londres) a débuté sa carrière au sein du groupe KPMG. Il évolue depuis 2010 dans les rangs du groupe Belron. Directeur financier de Carglass en Chine à son arrivée, il prend ensuite la direction du département Corporate Finance de Belron. Entre 2015 et 2017, il assure la direction régionale au sein de la direction financière du groupe où il était en charge des relations avec le groupe D’Ieteren (auquel Belron appartient et dont Carglass est la filiale).