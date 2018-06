Antoine Delautre

directeur de la comptabilité et du contrôle de la performance

04/06/2018

Parcours professionnel :

Antoine Delautre est nommé directeur de la comptabilité et du contrôle de la performance de RCI Bank and Services en remplacement d’Alice Altemaire, directrice de la nouvelle direction des services de mobilité et de l’innovation, depuis le 1er mai 2018. Diplômé de l'ESSEC Business School, Antoine Delautre a débuté sa carrière en tant que chargé d'affaires pour le compte du Crédit Agricole CIB, à Pékin et à Hong Kong, avant de rejoindre RCI Banque, en 2003, à un poste de contrôleur financier et ensuite de directeur financier, à Séoul puis à Rome. Depuis 2016, il occupait le poste de directeur financier de Renault Retail Group.