Guillaume Boisseau

directeur général

04/06/2018

Parcours professionnel :

Guillaume Boisseau est le nouveau directeur général de Nissan West Europe en remplacement de Bernard Loire, promu président et CEO de Mitsubishi Motors Europe B.V. Depuis ses débuts chez Renault, au Japon, en tant que responsable marketing, ce dernier a multiplié les expériences aux quatre coins du globe (Europe, Moyen-Orient, Asie et Pacifique) en ventes, marketing, après-vente ou encore dans la gestion de projets. Guillaume Boisseau a intégré Nissan en 2016 au poste de "General Manager of the independant national sales companies", en charge de quatorze marchés.