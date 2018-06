Jacques Mauge

président

04/06/2018

Parcours professionnel :

Homme fort de la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) depuis 2015, Jacques Mauge a été confirmé à la présidence de l'organisation ainsi qu'à celle du Syndicat des fabricants d’équipements et de pièces pour automobiles (Sfepa) à l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 mai dernier. L'actuel conseiller de Laurent Burelle, PDG de Faurecia, ex-DG adjoint de Valeo ou président de Faurecia North America, sera secondé par Patrick Thollin (président, EFI Automotive), en tant que vice-président, et Bertrand Selmer (administrateur, GKN Driveline SA) qui prend le poste de trésorier. Philippe Baudin (directeur exécutif, Schaeffler France), Valérie Caberlin (group sales & customer strategy director, Valeo), Antoine Doyon (vice-président stratégie groupe, Faurecia), Christian Janson (PDG, Sedepa), Patrick Le Garrec (président CEO Western Europe, Plastic Omnium), Thierry Métais (vice-président des ventes, ZF France), Pierre Rochefrette (directeur des ventes comptes PSA, R. Bosch France), et Bernard Streit (PDG, Delfingen Industry) font quant à eux partie du nouveau bureau. Prédécesseur de Jacques Mauge, Claude Cham reste président d'honneur de la Fiev.