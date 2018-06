Jacques Bousquet

directeur

04/06/2018

Parcours professionnel :

Jacques Bousquet est le nouveau directeur de Renault Fleet International & VO et reporte à Thierry Koskas, directeur commercial du groupe Renault. Ce diplômé de l'EDHEC Lille a commencé sa carrière en 1982 chez Ford. Après avoir multiplié les postes à responsabilité en vente et après-vente, à la fois en France et à l'international, il a rejoint en 1999 le groupe Fiat en tant que directeur commercial Europe puis, trois ans plus tard, le groupe Daimler Chrysler, en qualité de directeur général des marques Chrysler, Jeep et Dodge en France. Après avoir assuré la présidence de Chrysler Europe, il est nommé en 2008 à la tête de la filiale italienne de Renault. Directeur après-vente du groupe à partir de 2013, il est promu en mai 2015 directeur des ventes Europe G9.