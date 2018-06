Arnaud Guillet

chef du département commerce

04/06/2018

Parcours professionnel :

Fidèle au groupe Volkswagen depuis dix-neuf ans, Arnaud Guillet (45 ans) se voit confier la responsabilité du département commerce d'Audi France. Détenteur d’un double diplôme en Management International (DESS et Executive MBA de l’Université Paris-Dauphine et de l’Université du Québec à Montréal) et diplômé de l’Ecole Centrale de Paris (Mastère Spécialisé Technologie et Management), ce dernier a débuté sa carrière à la Société Générale, en Pologne, avant d'intégrer le groupe PSA Peugeot Citroën, en qualité de chef de projet pour la zone Europe. Nommé en 1999 analyste marketing au sein du service prévisions et recherche de Volkswagen Group France (VGF), il occupe ensuite plusieurs fonctions en marketing, ventes et après-vente pour le compte de la marque VW. Il était précédemment chef du département marketing à la direction pièces et service et reporte à Lahouari Bennaoum, directeur général d'Audi France.