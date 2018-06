Marwan El Khatib

directeur Networks

06/06/2018

Parcours professionnel :

Marwan El Khatib rejoint Dekra Automotive Solutions au poste de directeur Networks. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera responsable du déploiement des prestations de services proposées aux acteurs des réseaux automobiles et de la croissance de son département. Diplômé de l'école d’ingénieurs de La Rochelle (EIGSI), Marwan El Khatib débute sa carrière dans la distribution automobile, en 2006, en tant qu'ingénieur qualité pour Jaguar Land Rover. Il évolue ensuite sur des fonctions de responsable au sein de MSX International où il accompagne Jaguar Land Rover dans le lancement de leur filiale en Chine et contribue également à l'implantation de MSX International à Shanghai. De retour en France en 2012, il est nommé directeur Grands Comptes et devient responsable des ventes et des opérations de prestations de service et de consulting.