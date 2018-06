Julie Lahaut

responsable Grands Comptes

11/06/2018

Parcours professionnel :

Julie Lahaut devient responsable Grands Comptes de l'équipementier automobile Hella. Âgée de 36 ans, cette dernière a débuté sa carrière chez Faurecia, en 2005, en tant que responsable communication produit au sein de la BU Sièges d'Automobile, avant de rejoindre Beru, six ans plus tard, au poste de responsable marketing opérationnel. Elle évolue chez Hella depuis 2012 et occupait depuis six ans la responsabilité de chef éclairage/freinage.