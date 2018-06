Gaëlle Humbert

Directeur général

01/06/2018

Parcours professionnel :

Gaëlle Humbert est nommée directeur général de RCI Benelux en remplacement de Thibault Paland qui a récemment été promu directeur général de la Diac. Basée à Amsterdam, elle dirigera l’activité commerciale de RCI en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg.

Née à St Germain-en-Laye en 1977, Gaëlle Humbert est diplômée de l’ESSEC Business School. Après ses études, elle commence sa carrière professionnelle en 2000 chez Citroën Hongrie. Elle entre chez RCI Banque fin 2002 en tant que contrôleur de gestion opérationnel.

En 2005, elle prend le poste de directeur financier et administratif de RCI Hongrie à Budapest. Elle est nommée Chief Financial Officer de RCI Financial Services au Royaume-Uni en 2009. Trois ans plus tard, elle prend la responsabilité de la direction générale de RCI Ireland. En juillet 2017, elle est nommée directeur de projet et adjointe au directeur du territoire RCI Europe.