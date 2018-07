Marc Novick

dirigeant

02/07/2018

Parcours professionnel :

Marc Novick prend la tête de Glass Auto Service, enseigne spécialisée dans le remplacement et la réparation de vitrages automobiles, qui vient tout juste d'être rachetée par Autodistribution. Diplômé de l’ESLSCA, Marc Novick a débuté sa carrière dans le domaine du marketing où il a notamment fondé une agence spécialisée dans la conception et la gestion d’opérations promotionnelles. En 2004, il devient chef d’entreprise et franchisé Mondial Pare-Brise en région parisienne avec deux centres techniques et trois points relais. Il poursuit ensuite sa carrière chez Mondial Pare-Brise, où il est nommé directeur marketing, en 2006, poste qu’il occupait jusqu'à ce jour. Marc Novick rapportera au directeur général des réseaux et des activités de réparation VL d'Autodistribution, Laurent Desrouffet.