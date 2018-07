Jean-Marc Vilon

président

02/07/2018

Parcours professionnel :

Jean-Marc Vilon, directeur général de Crédit Logement, a été élu président de l'ASF (Association française des Sociétés Financières). Il succède à Didier Hauguel, président de Société Générale Equipment Finance, qui reste membre du bureau en tant que vice-président. Jean-Marc Vilon est diplômé de l’École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE). En 1986, il rejoint la Caisse des Dépôts et Consignations en tant que gérant de portefeuilles obligataires et monétaires. Il devient en 1990, directeur régional Rhône-Alpes de CDC Gestion (devenu Natixis Asset Management). Jean-Marc VILON a, par la suite, réalisé une grande partie de sa carrière au sein du groupe BPCE. De 1992 à 1997, il est directeur financier de la Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche. À partir de 1998, il intègre le directoire de la Caisse d’Épargne Île-de-France. En 2004, Jean-Marc Vilon est en charge du développement commercial de la Caisse d’Épargne Île-de-France en tant que membre du directoire. En 2006, il devient président du directoire de la Banque BCP, tout en restant membre du directoire de la Caisse d’Épargne Île-de-France.