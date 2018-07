Christophe Tharrault

président

02/07/2018

Parcours professionnel :

Afin d’accélérer le développement commercial de chacune de ses marques et consolider la qualité de service rendue aux clients, l’entité Volvo Group Trucks France se divise en deux organisations distinctes : Renault Trucks France et Volvo Trucks France. Christophe Tharrault prend le poste de président de Volvo Trucks France. Âgé de 49 ans, Christophe Tharrault est diplômé en génie mécanique. Il a exercé plusieurs fonctions de management au sein de Volvo depuis 1992 notamment en tant que directeur commercial France entre 2006 et 2015. Depuis mai 2015, il dirigeait le Volvo Truck Center Ouest (Nantes).