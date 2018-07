Frédéric Lissalde

PDG

01/08/2018

Parcours professionnel :

Le conseil d’administration de BorgWarner annonce la nomination de Frédéric Lissalde au poste de président-directeur général, à compter du 1er août 2018, date à laquelle il rejoindra également le conseil d’administration de l'équipementier. A la même date, James R. Verrier quittera son poste de PDG et assumera un rôle de conseiller non exécutif auprès du conseil d’administration et du président afin d’accompagner une transition réussie jusqu’à son départ à la retraite le 28 février 2019. Frédéric Lissalde évolue depuis dix-neuf au sein de la société. Actuellement vice-président exécutif et directeur général, il a auparavant été président-directeur général de BorgWarner Turbo Systems, l’activité la plus importante de l’entreprise, vice-président et directeur général de BorgWarner Transmissions Systems et vice-président en charge des ventes mondiales et du marketing de BorgWarner Drivetrain Systems. Il a également exercé les fonctions de directeur général de plusieurs activités en Europe pour BorgWarner Drivetrain Systems. Frédéric Lissalde est titulaire d’une maîtrise en ingénierie de l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers – Paris) et d’un MBA de HEC Paris.