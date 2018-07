Christian Mühlhäuser

directeur général de la région Centrale

05/07/2018

Parcours professionnel :

Christian Mühlhäuser est nommé directeur général de la région Centrale de Bridgestone en remplacement d'Andreas Niegsch. Christian Mühlhäuser est diplômé de la Rotterdam School of Management (Pays-Bas) et de l’université de New-York Stern (Etats-Unis). En 1999, il intègre Pirelli en tant que responsable qualité. En 2003, il est promu directeur "flexi factory" de Pirelli. En 2005, il devient directeur de la logistique et de la planification de Pirelli. En 2008, il est nommé directeur de la qualité et de la technologie de Pirelli. En 2010, il prend la direction de l’usine de Pirelli. Depuis 2012, il était président-directeur général de Driver Reifen et KFZ-Technik, précédemment Pneumobil