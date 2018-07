Ferdinand Hoyos

directeur e la division Remplacement des Pneus tourisme et utilitaires légers pour la région Asie Pacifique (APAC)

05/07/2018

Parcours professionnel :

Continental réorganise la direction de sa division pneumatiques. Ferdinand Hoyos (41 ans) succède à Philipp von Hirschheydt à la tête de la division Remplacement des Pneus tourisme et utilitaires légers pour la région Asie Pacifique (APAC). De février 2015 à fin juin 2018, Ferdinand Hoyos a occupé le poste de président directeur général de la région Andina (Venezuela, Colombie, Pérou, Bolivie, Chili et Équateur). Avant d'exercer cette fonction, il a été responsable du département fusions et acquisitions, de 2006 à 2011, ainsi que du département gestion de biens immobiliers de Continental, à Hanovre. Avant cela, il a travaillé comme conseiller dans le secteur de la stratégie et du financement des entreprises.