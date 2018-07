Ferdinand von Hirschheydt

directeur de la division remplacement des pneumatiques tourisme et utilitaires légers pour la région EMEA

05/07/2018

Parcours professionnel :

Continental réorganise la direction de sa division pneumatiques. Philipp von Hirschheydt (43 ans) est désigné responsable de la division remplacement des pneumatiques tourisme et utilitaires légers pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Il reporte à Nikolai Setzer, membre du directoire de Continental et responsable de la division pneumatiques. Philipp von Hirschheydt a été nommé responsable de la division remplacement des pneus tourisme et utilitaires légers pour la région APAC en avril 2015. De juin 2012 à mars 2015, il a occupé le poste de président directeur général de Continental Pneus Andina, en Équateur. De 2009 à 2012, il a exercé plusieurs fonctions au sein du secteur d'activités pour l'approvisionnement en carburant (rebaptisé gestion carburant & échappement), à Dortmund, en Allemagne. Philipp von Hirschheydt avait été auparavant gestionnaire de projet dans le département fusions et acquisitions de Continental, à Hanovre.