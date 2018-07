Christian Koetz

directeur de la division CVT (Pneus pour véhicules industriels)

05/07/2018

Parcours professionnel :

Continental réorganise la direction de sa division pneumatiques. Christian Koetz (48 ans) dirige désormais la division CVT (Pneus pour véhicules industriels) et reporte à Nikolai Setzer, membre du directoire de Continental et responsable de la division pneumatiques. De 2006 à 2011, Christian Koetz a occupé le poste de vice-président senior du département central de recherche et développement de Continental, à Hanovre, en Allemagne. Il se voit ensuite confier la tête de la division Remplacement des Pneumatiques tourisme et utilitaires légers de la région EMEA, poste qu'il occupait jusqu'à sa nomination. Par le passé, il a exercé diverses fonctions dans les départements de première monte pneus tourisme et utilitaires légers en Amérique du Nord et à Hanovre.