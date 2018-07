Jean-Louis Bouscaren

président

09/07/2018

Parcours professionnel :

Jean-Louis Bouscaren devient président de l'ASAV (Alliance des services aux véhicules). Il succède à Yann Blard et assumera cette responsabilité pour les deux prochaines années. Titulaire d'une maitrise en droit privé et diplômé de l'institut des Sciences criminelles de la faculté de droit de Montpellier, Jean-Louis Bouscaren est un ancien élu des chambres de commerce et d’industrie de Montpellier, de Nîmes et de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Premier président national de l’UNIDEC (l'une des trois branches de l'ASAV, représentant les enseignants de la conduite), il occupe depuis 2016 le poste de vice-président et trésorier.