Jean-Christophe Ajax

directeur des ventes Vans

09/07/2018

Parcours professionnel :

Suite à la promotion de Wolfgang Pipperger à la direction financière de Mercedes-Benz Cars République Tchèque, Pologne et Autriche, Jean-Christophe Ajax (47 ans) devient le nouveau directeur des ventes VN Vans du groupe. Une belle récompense pour ce fidèle cadre qui évolue dans les rangs de MB depuis 1997. Formateur à ses débuts, il devient ensuite chef de région après-vente, se voit confier la responsabilité des équipes marketing pièces et services, puis celle de l'administration et de la gestion des services. En 2008, il est promu directeur ventes et marketing pièces et services de MB Cars, VUL et VI. Un poste qu'il occupe pendant six ans avant de profiter de la création de la direction générale Vans pour devenir directeur après-vente.