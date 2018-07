Frédéric Brunet

directeur administratif et financier

23/07/2018

Parcours professionnel :

A compter du 1er août 2018, Frédéric Brunet est nommé directeur administratif et financier d’Opel/Vauxhall, succédant ainsi à Philippe de Rovira, promu de son côté membre du comité exécutif et directeur financier du groupe PSA. Diplômé de l’Ecole centrale de Lyon, Frédéric Brunet, a commencé sa carrière en 2000 comme auditeur chez PWC. Il a rejoint PSA en 2004, où il a occupé de nombreux postes. Il a notamment été à la direction de la stratégie avant de diriger les relations avec les investisseurs du groupe et de devenir directeur financier pour la région Amérique latine du groupe PSA.