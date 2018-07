Xavier Duchemin

directeur des ventes, de l’après-vente et du marketing

23/07/2018

Parcours professionnel :

A compter du 1er août 2018, Xavier Duchemin directeur des ventes, de l’après-vente et du marketing d'Opel/Vauxhall. Il succède à Peter Küsper qui quitte l’entreprise. Xavier Duchemin, promu en mars à la direction des ventes Europe Opel/Vauxhall, est diplômé de l’école de commerce HEC Paris. Il a occupé depuis 1991 divers postes de direction dans le secteur des ventes et du marketing pour le groupe PSA. Depuis janvier 2017, il était directeur de PSA Retail, après avoir été successivement directeur du commerce France de Peugeot, et directeur de Citroën au Royaume-Uni et en Autriche.