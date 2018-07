Jean-Michel Juchet

directeur de la communication Europe

23/07/2018

Parcours professionnel :

Jean-Michel Juchet devient directeur de la communication Europe de BMW et rejoint le siège du groupe à Munich (Allemagne). Diplômé en marketing et communication internationale de l'EM Lyon, Jean-Michel Juchet a débuté sa carrière chez Mobil Oil France. Après sept ans passés dans le secteur des lubrifiants, il rejoint le groupe BMW en 1990. Chef du service event et sport marketing à ses débuts, il multiplie ensuite les postes à responsabilité dans le marketing et la communication avant d'être nommé, en 2008, directeur de la communication pour les marchés overseas (Asie, Océanie, Russie, Moyen orient, Afrique et Amérique du sud). Depuis octobre 2010, il était directeur de la communication et des affaires publiques de BMW Group France.