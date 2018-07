Nathalie Bauters

directrice de la communication et des affaires publiques

23/07/2018

Parcours professionnel :

Nathalie Bauters rejoint BMW Group France et succède à Jean-Michel Juchet à la direction de la communication et des affaires publiques. Agé de 49 ans, Nathalie Bauters est diplômée de la Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (Belgique). Après des débuts chez Chrysler Europe, en 1996, elle intègre six ans plus tard le siège de la marque, aux Etats-Unis, en tant que responsable des ventes et du marketing des marques Chrysler, Jeep et Dodge. En 2008, elle intègre BMW Group en qualité de responsable de la communication de la marque Mini. Depuis 2015, elle était directrice de la communication de BMW Group Pays-Bas.