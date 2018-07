Salvatore Coniglio

directeur des exportations

23/07/2018

Parcours professionnel :

Le spécialiste allemand des huiles et additifs Liqui Moly annonce la nomination de Salvatore Coniglio (50 ans) au poste de directeur des exportations. Salvatore Coniglio a rejoint la société en 2001 et était directeur adjoint des exportations depuis plus de dix ans. Dans ses nouvelles fonctions, il succède au à Ernst Prost qui se concentrera désormais sur ses responsabilités de directeur général.