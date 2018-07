Louis Camilleri

administrateur délégué

23/07/2018

Parcours professionnel :

Suite au départ forcé de Sergio Marchionne, confronté à de sérieux soucis de santé et dont l'état suscite toujours de vives inquiétudes, Louis Camilleri devient le nouvel homme fort de Ferrari. Sous la houlette de John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli et PDG d'Exor, la holding familiale qui détient près de 30% de Fiat, 27% de CNH Industrial et 23% de Ferrari, qui devient président, Louis Camilleri rejoint la marque au cheval cabré au poste d'administrateur délégué avec la responsabilité de la direction opérationnelle au quotidien. Né en 1955 dans une famille maltaise à Alexandrie (Egypte), Louis Camilleri est entré en 1978 chez Philip Morris, et il était depuis 2002 PDG de ce groupe, très lié à Ferrari via le sponsoring de la Scuderia en Formule 1.