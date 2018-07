Mike Manley

PDG

23/07/2018

Parcours professionnel :

Mike Manley est le nouveau PDG du groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) suite aux graves soucis de santé de Sergio Marchionne, qui officiait à la tête du groupe Fiat puis de FCA depuis quatorze ans. Né à Edenbridge, au sud de Londres, Mike Manley détient un Master de gestion des affaires (MA) de l'université britannique Ashridge Management College. Il est également diplômé en ingénierie de l'université South Bank, toujours en Angleterre. Il a rejoint Daimler Chrysler en 2000 en tant que directeur du développement pour le Royaume-Uni et spécialiste des réseaux de distribution. Huit ans plus tard, il devient vice-président des ventes internationales et des opérations avant d'occuper le poste de responsable opérationnel en Asie. Il était à la tête de Jeep depuis 2009. Sous sa direction, la marque américaine s'est métamorphosée, passant de 337 000 ventes annuelles en 2008 à près de 1,4 million en 2017.