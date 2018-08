Ralf Brandstätter

directeur des opérations

20/08/2018

Parcours professionnel :

Ralf Brandstätter (49 ans), membre du directoire de la marque Volkswagen en charge de l'approvisionnement depuis décembre 2015, devient également directeur des opérations. Un poste nouvellement créé. Diplômé en ingénierie industrielle, ce dernier est entré dans le groupe VW en 1993. Après avoir occupé différents postes de direction sur des projets internationaux au sein de la division approvisionnement, il prend en 1998 la responsabilité de l'approvisionnement en métaux pour les composants de châssis et de motorisations puis est nommé, en 2003, chef de projet des véhicules neufs. Deux ans plus tard, il s'installe en Espagne et devient responsable de l'approvisionnement de Seat avant d'intégrer le comité exécutif de la marque avec la charge des achats (2008). Directeur de l'approvisionnement extérieur du Groupe entre 2010 et 2012, il prend ensuite la direction des achats pour les nouveaux produits avant d'être promu représentant général de Volkswagen AG.