Preston Feight

vice-président exécutif

01/09/2018

Parcours professionnel :

Président de Daf Trucks depuis 2015, Preston Feight est promu vice-président exécutif de PACCAR, chez qui il évolue depuis 20 ans et qui n'est autre que la maison-mère de Daf. Diplômé en ingénierie mécanique de la Northern Arizona University (Etats-Unis), Preston Feight a occupé par le passé plusieurs postes à responsabilité tels que directeur du planning-production, chef ingénieur, assistant général du manager marketing et ventes, et enfin directeur général de Kenworth Trucks. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera basé au siège du groupe, à Seattle.