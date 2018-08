Yves Kertens

vice-président EMEA

01/08/2018

Parcours professionnel :

Axalta annonce la nomination d'Yves Kertens au poste de vice-président Europe, Moyen-Orient et Afrique en remplacement de Matthias Schönberg. Avant de rejoindre le fabricant de peinture, Yves Kerstens a travaillé pendant 13 ans au sein de la société Bridgestone Corporation, où il a occupé plusieurs postes de direction dans les régions EMEA et Asie-Pacifique. Au préalable, il a occupé divers postes dans le domaine du conseil en gestion, chez Capgemini et Ernst & Young Consulting.