Rüdiger Ebel

directeur des ventes

01/09/2018

Parcours professionnel :

Rüdiger Ebel est le nouveau directeur des ventes d’Alphabet International depuis le 1er septembre 2018. Il occupait dernièrement le poste de responsable des nouveaux marchés du loueur longue durée et a contribué à ce titre à l’élargissement de la couverture mondiale de l’entreprise, aujourd’hui présente dans 23 pays. Entré dans le groupe BMW en 1998, il a occupé divers postes au sein de la direction des ventes et du marketing du constructeur et s’est ensuite rapproché du milieu de la LLD en gérant l’intégration post-fusion d’Alphabet et d’ING Car Lease. Dans ses nouvelles fonctions, Rüdiger Ebel succède à Uwe Hildinger qui occupera le poste de directeur des opérations chez Alphabet GB.