Paul Labrogère

directeur général

01/09/2018

Parcours professionnel :

Paul Labrogère devient directeur général de l'IRT SystemX et reporte à Michel Morvan, nommé président de la société il y a cinq mois. Il était précédemment directeur du programme « Transport Autonome ». Paul Labrogère a démarré sa carrière comme ingénieur logiciel au sein de la start-up InfoVista. Il rejoint en 1998 Alcatel-Lucent où il a successivement occupé les postes de responsable d'équipe R&D Software puis de directeur de recherche. En 2012, il a participé au montage et à la création de l'IRT puis contribué à son développement, en prenant d'abord la direction du programme de recherche « Technologies et Outils », puis celle du programme « Transport Autonome ».