David Houdayer

responsable audit interne

01/09/2018

Parcours professionnel :

Le groupe Gemy vient de nommer David Houdayer au poste de responsable audit interne. Il succède à Fabienne Rave qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière après plus de 15 années au service du distributeur. Sous la houlette de Jean-Marc Josse, directeur général administratif et financier, il aura pour mission principale d’accompagner l’entreprise dans la régularité de sa gestion, en évaluant par son analyse méthodique les processus de management comptable du groupe : validation de l’évaluation des données, conformité des règles et processus.