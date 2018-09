Ulf Harring

directeur des opérations EMEA

01/09/2018

Parcours professionnel :

Ulf Harring est le nouveau directeur des opérations de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) du groupe Bridgestone. Il intègre également le comité exécutif de Bridgestone EMEA. Diplômé de l’université de Technologie de Chalmers (Suède), Ulf Harring a rejoint Daimler en 1996 pour y assurer successivement la responsabilité de la production et la direction chaine d’approvisionnement du site de production de Mercedes, au Brésil (1999). Nommé directeur général des systèmes de chaine d’approvisionnement et de la production de Mitsubishi en 2002, il revient deux ans plus tard chez Daimler pour assurer la direction générale de la chaine d’approvisionnement des sites de production de Mercedes. En 2008, il devient vice-président de l’ensemble des activités liées à la chaine d’approvisionnement en Europe d’Electrolux. En 2011, il est nommé vice-président monde de la chaine d’approvisionnement du groupe. En 2014, il rejoint Kontron en qualité de président-directeur général. Depuis 2015, il était directeur des opérations Europe et Amérique Latine de Bosch Siemens Home. Dans ses nouvelles fonctions, Ulf Harring reporte à Paolo Ferrari, président du manufacturier japonais pour la zone EMEA et directeur général de Bridgestone Corporation.