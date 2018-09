Xavier Martinet

directeur général de Renault Italie

01/09/2018

Parcours professionnel :

Xavier Martinet (43 ans) succède à Bernard Chrétien à la direction générale de Renault Italie et reporte à Richard Bouligny, directeur commercial de la région Europe G9 de Renault. Xavier Martinet a débuté sa carrière dans le groupe Renault en 1997 à Budapest. En 2002, il intègre le département des ventes de la région Europe en qualité de coordinateur marketing pour le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas. Deux ans plus tard, il devient responsable des prévisions de ventes à la direction commercial France de Renault. En 2007, il rejoint Renault Retail Group où il a été responsable des ventes de l’agence du Bouscat, près de Bordeaux, avant d'être nommé secrétaire exécutif de Patrick Pélata puis de Jérôme Stoll. En 2010, il intègre Nissan Amérique du Nord en qualité de directeur marketing puis prend la tête du développement réseau de Nissan sur tout le continent nord-américain. Depuis 2015, il était directeur du marketing France de Renault.